「CMでマインドシェア高める」日清食品 安藤徳隆社長日清食品の「カップヌードル」ブランドは、若年層の購入率が上がっている。同社によると20代以下のスコアが直近5年間で約2割アップした。ユニークなCMやプロモーションを投入し続け、マインドシェアを高めてきた効果とみている。安藤徳隆社長は「若者の生活にスマホと『カップ―ドル』は絶対に必要と思われる存在にしたい」と意気込む。安藤社長は経営スローガンの一つに「1