1日午前、横手市で雪下ろし作業にともなう事故が相次ぎ、2人が大けがをしました。横手警察署の調べによりますと、1日午前10時25分ごろ横手市百万刈で、66歳の男性が自宅の小屋の雪下ろしをしようと屋根に立てかけた脚立をのぼっていたところ、脚立の足が雪で滑り脚立ごと落下しました。男性は顔の骨を折る大けがをしました。一方、午前10時40分ごろには横手市平鹿町下鍋倉で、自宅2階の屋根の雪下ろしをしていた65歳の男性が約6メ&