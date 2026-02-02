日本トランスオーシャン航空（JTA）は、宮古〜多良間線の混雑に伴い、キャンペーン内容を一部変更するとともに、取消手数料を免除する。「JAL Life Statusプログラム 2周年キャンペーン」の一部内容を変更し、2月3日以降に予約した同路線の実績はキャンペーン対象外とする。すでに予約済みの搭乗分は対象とする。また、2月2日から28日までの搭乗分の同路線の予約を持ち、予約の取り消しに協力する人を募集する。無手数料で取消が可