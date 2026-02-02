全日本空輸（ANA）は、羽田空港の国内線 ANA SUITE LOUNGE内防音個室ブース予約システムを1月28日からリニューアルした。より分かりやすくスムーズに利用できるよう改善した。新システムでの予約は同日午前4時半から開始し、既存の予約サイト（workhub Pass）での予約は同日午前4時をもって終了した。