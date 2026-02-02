◆ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「いちご×桜」の春アフタヌーンティー。赤とピンクの春薫るスイーツがいっぱい！ホテル インターコンチネンタル 東京ベイでは、「ニューヨークラウンジ」などのホテル内店舗とインルームダイニングにて「ストロベリーブロッサムアフタヌーンティー」を開催。ふんわりと桜の香りが添えられた、みずみずしく甘酸っぱいいちごを主役にしたスイーツがラインナップ。淡いピンクカラーで彩ら