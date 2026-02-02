つららができたオレンジの木＝1日、米フロリダ州プラントシティー/Chris O'Meara/AP（CNN）米南東部が記録的な寒波に覆われた1日、フロリダ州ではオーランド、ジャクソンビル、タラハシーなどの各地で、最低気温がデンマーク自治領グリーンランドの中心都市ヌークを下回った。オーランドの最低気温はこの日午前、零下約4.4度を観測し、ヌークの零下約3.3度よりも低かった。同日としては、90年前の記録をさらに下回る寒さだった。ジ