ダライ・ラマ14世【ロサンゼルス共同】米ロサンゼルスで1日に開かれたグラミー賞の発表・授賞式で、チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世（90）の「メディテーションズダライ・ラマ法王の考察」が最優秀オーディオブック、ナレーション、ストーリーテリング・レコーディング賞を受賞した。授賞式には姿を見せなかった。「メディテーションズ」は「瞑想」を意味する。作品は10編で構成される59分のアルバムで、ダライ・ラ