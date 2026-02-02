阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（28＝前パイレーツ）が、沖縄・宜野座キャンプ2日目の2日、早出で室内でのマシン打撃を行った。午前10時からの全体練習開始の前に、しっかり打ち込み、汗を流した。新たな遊撃レギュラー候補として期待され、初日から軽快な守備を披露。これから打撃でもアピールする意欲を朝から示した。この日も2日連続のランチ特打を予定。「打撃については非常にいい状態。例年と比べてもい