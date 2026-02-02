『おなべさん』（絵：moko／コクヨ）よりお話を聞いた人きのしたけい絵本作家1972年大阪府生まれ。1995年和歌山大学教育学部卒業。2007年から文具メーカーにて絵本の出版をはじめとする子ども向け商品の開発に従事する。2018年から「しかけえほん」シリーズの制作を開始。『くだものどうぞ』（絵：阿部真由美）『だれのごはんかな？』（絵：小沢陽子）など、数多くの絵本を刊行している。今後はハープ演奏と工作を組み合わせた未