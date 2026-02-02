原田マハさん「晴れの日の木馬たち」（新潮社）の主人公は、まるで原田マハさん自身のようだ。小説やアートと出会い、道を切り開いていく主人公の人生を描く。「これは、私の話であり、あなたの話でもあります。自分の物語として読んでほしい」明治末期、貧しい家に生まれ、倉敷紡績で工女として働く山中すてらは、小説を書くことに夢中になる。そして、社長の大原孫三郎からもらった芸術雑誌「白樺」で武者小路実篤のゴッホ評