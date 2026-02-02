海外のファッションショーに参加した俳優チョ・ヘインの姿に対し、「差別ではないか」という議論が巻き起こっている。問題となっているのは、イタリア・ミラノで開催された「ドルチェ＆ガッバーナ」のファッションショーでの一幕だ。【写真】過去にはロゼも海外で人種差別被害？1月19日（現地時間）、ファッション誌『GQ』の公式SNSアカウントで、その様子を収めた動画が公開された。動画の中でチョ・ヘインは、歌手のベンソン・ブ