西武の後藤高志オーナー（７６）が２日、宮崎・日南市南郷で行っている１軍春季キャンプを訪問した。チームは今季、ＤｅＮＡから桑原、日本ハムから石井と２人のＦＡ選手を補強。首脳陣や選手らに訓示を行った後、報道陣に応じたオーナーは、正中堅手として２度のゴールデン・グラブ賞獲得経験のある桑原については「ＤｅＮＡが日本一になった時のＭＶＰですよね。非常にファイトのある選手で、昨日もバッティング練習を見たけ