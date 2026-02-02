【新華社南昌2月2日】中国広東省との境に位置する江西省贛州（かんしゅう）市大余県の梅関風景区ではこのほど、梅の花が咲き誇り、多くの観光客や撮影愛好家を魅了している。同県の梅関古道は秦漢時代に長江水系と珠江水系を陸路で結ぶルートとして開通し、「海のシルクロード」の重要な陸路拠点と呼ばれた。古道には梅の他にロウバイも見頃を迎えており、開花期は2月まで続く。（記者/郭傑文）