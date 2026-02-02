１日、ショイグ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京2月2日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は1日、ロシアのショイグ安全保障会議書記と北京で会談した。１日、ショイグ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／申宏）