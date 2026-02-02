寒い季節に恋しくなる、こってり濃厚な味わい。バーガーキング®の大人気シリーズ“ビッグマウス”から、冬限定の新作バーガーが登場します。今回の主役は、カマンベールのコクとにんにくの旨味が広がる特製ホワイトチーズソース。直火焼きビーフの香ばしさと重なり合い、ひと口ごとに満足感が高まります。ボリュームも味わいも妥協したくない日にぴったりな、冬