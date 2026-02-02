週明け2日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比1円44銭円安ドル高の1ドル＝155円23〜24銭。ユーロは61銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円21〜24銭。高市早苗首相は1月31日の街頭演説で「外国為替資金特別会計（外為特会）の運用もホクホク状態だ」と述べた。円安進行を容認したと受け止められ、円売りが進んだ。トランプ米大統領が連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長