中日は2日、Agreスタジアム北谷で春季キャンプ2日目を迎え、ソフトバンクやマリナーズでプレーしたBC・栃木の川崎宗則内野手（44）が、「選手兼コーチ」として合流した。井上監督と同郷の鹿児島県出身。守備の名手で、「ムネリン」の愛称で慕われるムードーメーカー。2日から6日まで中日キャンプに参加する。川崎はこの日、若手とともに早出組として球場入り。三塁の守備位置でノックを受けるなど軽快な動きを披露した。練