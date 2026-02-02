「老後は身軽に、無駄なものは持たない」。理想的で快適な暮らしのはずなのに、なぜか「家に帰りたくない」と感じてしまう60歳男性がいます。節約も貯蓄も順調、老後資金の目処も立っているはずの夫婦の間に広がったのは、安心ではなく何とも言えない息苦しさでした。老後のためにと始めた「ミニマルライフ」が、なぜ夫婦のすれ違いを生んだのか？老後不安が招く意外な落とし穴をFPの三原由紀氏が解説します 。老後は節約第一で