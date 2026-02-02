金融資産の種類はさまざまですが、富裕層の大半が投資しているのが「先進国債券」です。その理由とは？――今回は、資産数億円以上の富裕層を対象に資産運用コンサルティングを行う、世古口俊介氏の著書『富裕層が実践する資産運用のすべて』（総合法令出版）より一部を抜粋・編集。富裕層に選ばれる金融資産について詳しく解説します。富裕層が投資対象として選ぶ金融資産は？金融資産には大きく分けて11の資産クラスがありますが