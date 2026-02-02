1日、大館市で屋根の雪下ろしをしていた女性が転倒し、大けがをしました。大館警察署の調べによりますと1日午前10時40分ごろ、大館市字池内道下で自宅の軒下で屋根の雪下ろしをしていた66歳の女性が、落ちてきた雪を避けようとして転倒しました。女性は、左足首の骨を折る大けがをしています。