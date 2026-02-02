私はミチル（31）。息子のユウキは4歳です。実家が近いので、週に2〜3回子どもと実家に遊びに行っています。私には育児のこだわりがあります。それは「鬼やお化けを利用して子どもを脅し、親の言うことを聞かせない」ということ。子どもが悪いことをしたら、どうしてダメなのか、なにがダメなのかを、きちんと子どもに説明したいと思っています。もちろん他人の育児を批判するわけではありません。私の子どもに対する育児法です。