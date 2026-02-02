＜インドネシア女子オープン最終日◇1日◇ダマイ・インダGC（インドネシア）6453ヤード・パー72＞インドネシアゴルフ協会、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）共催大会の最終ラウンドが終了した。【写真】清本美波さんがドレスアップしましたプロ4年目の23歳・奥山純菜、アマチュアの中嶋月葉が「72」をマーク。トータル8アンダー・6位タイに入った。高野愛姫は「67」で回り、トータル7アンダー・9位タイで3日間を終えた。山城奈々