衆院選は2月1日に公示後最初で最後の日曜日を迎え、各候補が熱い訴えを続けています。 中道改革連合と自民党、参政党の候補による三つ巴の戦いとなっている新潟3区。ラストサンデーとなった1日、自民党の前職・斎藤洋明さんの集会には麻生太郎副総裁が応援に駆けつけ、斎藤さんも小選挙区での勝利を誓います。【自民・前斎藤洋明候補】「我々の仕事がてこになって世の中を社会を動かすことができる仕事です。この選挙をな