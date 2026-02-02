きょうの東京株式市場で日経平均株価は、一時900円以上値上がりしました。節目の5万4000円台に回復したのは、取引時間中としておよそ1週間ぶりです。外国為替市場で、円相場が1ドル=155円台で推移するなど、円安が進んでいることから業績への影響が期待される自動車など輸出関連株を中心に買い注文が先行しています。