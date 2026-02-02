国内金価格の代表的指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラムあたり、税込み）が週明け２日午前、前週末の公表価格と比べて２９１６円安い２万６７１２円に急落した。米国のトランプ大統領は１月３０日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名すると発表。ウォーシュ氏はＦＲＢ理事時代、金融緩和には消極的だったとされる。市場では、想定より金融緩和が進まなくなるとの