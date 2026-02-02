気象台は、午前10時7分に、なだれ注意報を長浜市、高島市、米原市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】滋賀県・長浜市、高島市、米原市に発表（雪崩注意報） 2日10:07時点北部では、2日夕方から3日明け方まで落雷に、3日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■長浜市□なだれ注意報【発表】3日にかけて注意■高島市□なだれ注意報【発表】3日にかけて注意■米原市□なだれ注意