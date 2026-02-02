入間市と三井不動産は1月27日、「入間市における地域防災力向上のための協定」を締結した。入間市と三井不動産が「広域防災物流拠点」を確立首都直下地震等の発生時、物資輸送の要となる国道16号や圏央道周辺では激しい渋滞や帰宅困難者の発生が予想されている。近隣の指定避難所だけでは対応しきれない懸念があるため、既存機能を補完する広域的なバックアップ拠点の確保が急務となっていた。同協定は、1月末に竣工する物流施設「