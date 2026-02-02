ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【射手座（いて座）】今週は、交友関係で楽しいことがありそう。久し振りに会う友人が、良い意味で変わっていなくてホッとするかも。再び交流が始まるよ