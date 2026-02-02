天然ガス先物急落、先週末の急騰分帳消し今月半ばまで気温上昇見通し NY天然ガス先物は16%急落、前週末の急騰分を帳消しにしている。 米国南部で厳しい寒さが続くものの、今月半ばまで気温が上昇する見通し。米国海洋大気庁（NOAA）によると、米国の大部分で平年より気温が高くなる見込みだという。