巨人の宮崎キャンプ第１クール２日目が晴天の下でスタート。１軍が使用するサブグラウンドでは、投手陣が午前９時３０分過ぎからアップを始めた。その中で異彩を放つ３人組の姿が…。船迫大雅、田中瑛斗、松浦慶斗の３投手は、球団グッズの真っ白のバケットハットを着用して登場した。他の選手たちは通常の黒の試合用キャップ。たくさんのファンが見つめる中、プロらしく“宣伝”にも力を入れていた。