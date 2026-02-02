広島は２日、宮崎・日南市で１軍キャンプ２日目を迎えた。前日１日に続いて、全体練習の初めは投手、野手を合わせた１軍キャンプメンバー・３９人全員でアップ。昨年までは早出練習があり、全員でアップを行っていなかったが、朝一番の「全員集合」となった。キャンプ前の１月３１日には藤井ヘッドコーチが「投手と野手が顔を合わせるのはそこだけ。ホテルも違うので、初めはみんなで一緒にやってほしい」と説明していた。