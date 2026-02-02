２日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）から１円１０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１５４円台後半で取引されている。高市首相（自民党総裁）が１月３１日、衆院選の応援演説で、為替介入の資金を管理する外国為替資金特別会計（外為特会）について「円安で助かっている。運用が今、ホクホク状態だ」と発言したことで、円安を容認していると受け止められ、円を売る動きが優勢になっている。