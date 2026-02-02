阪神は2日、宜野座キャンプ第1クール2日目を迎えた。朝の早出特守では早速、大山、中野、佐藤輝のゴールデングラブ賞トリオが登場した。特守は約30分、手投げでのゴロ捕球からノックまで行った。藤川監督もその様子を見守った。軽快な守備を見せ、厳しい打球に追いつくと、見守った虎党から拍手が起こった。