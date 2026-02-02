地下格闘技出身の33歳“強面”ファイターを19歳若手が右ストレートで衝撃KO。しかし試合直後、敗者がレフェリーストップに納得できなかったか感情をあらわにし、再び崩れ落ちる場面も見られ、ダメージも含めて大会プロデューサーが「あぶないあぶない…悔しいなぁ」と心配の声を漏らす異例の一幕があった。【映像】衝撃KO…直後に異例の“ひと悶着”2月1日、エディオンアリーナ大阪（第2競技場）で行われた「Krush.186」。佑典