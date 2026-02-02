バリューコマースは急落。ストップ安となる１００円安の５４７円をつけた。前週末１月３０日取引終了後、２６年１２月期単独業績予想について売上高を１４４億円、最終損益を８億円の赤字と発表した。今期から単独決算に移行したため前期との比較はない。配当予想は１６円（前期４９円）とした。これを嫌気した売りが膨らんでいる。 同時に発表した２５年１２月期連結決算は、売上高が２４１億６９００万円（前