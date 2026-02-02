日本車輌製造は大幅高。１月１６日に続き、再び昨年来高値を更新した。前週末１月３０日取引終了後、第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表。売上高は７１８億２０００万円（前年同期比１．３％増）、営業利益は７２億７５００万円（同５８．２％増）だった。公営・民営鉄道向け車両の売り上げが増加し、全体を牽引した。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS