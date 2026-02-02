サイゼリヤに注目したい。イタリアンレストラン「サイゼリヤ」を展開する同社の業績は好調だ。先月１４日に発表した第１四半期（２５年９～１１月）決算は連結営業利益が前年同期比１８．９％増の４６億６０００万円だった。国内は既存店の客数と客単価がともに伸び大幅な増益を達成。昨年１２月の既存店売上高は前年同月比１８．７％増となり５０カ月連続でプラス圏を維持。同社の低価格路線は高い支持を得ている。