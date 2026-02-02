ＳＣＲＥＥＮホールディングスが大幅高で３日ぶりに反発している。１月３０日の取引終了後に、３月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることが目的という。 同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高４２５３億５２００万円（前年同期比７．５％減）、