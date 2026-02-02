エクサウィザーズが急騰、一時１０％超の上昇で７８９円台まで一気に駆け上がり昨年来高値を更新、時価は２２年４月以来約３年１０カ月ぶりの高値圏に浮上した。ＡＩエージェントを活用した企業の経営改革支援で活躍機会を高めており、法人向け生成ＡＩサービスではＳａａＳ型モデルでスケールメリットを享受している「ｅｘａＢａｓｅ 生成ＡＩ」が収益に大きく寄与している。業績は増収効果が発現し、