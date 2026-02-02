ワコムは急反発している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１１５億円から１３０億円（前期比２７．３％増）へ、純利益を８５億円から９４億円（同７９．９％増）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は従来予想の１１００億円（同４．９％減）を据え置いたものの、ペンタブレットなどを製造販売するブランド製品事業が想定を上回る見通しであることに加えて、販売管理費