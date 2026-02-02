午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３４５、値下がり銘柄数は２１３、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に空運、海運、輸送用機器、建設、医薬品、非鉄金属など。値下がりは証券・商品、陸運、その他製品。 出所：MINKABU PRESS