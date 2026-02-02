カフェイン中毒が疑われる症状が現れたときは、速やかな対応が症状の悪化を防ぐ鍵となります。軽度の症状であれば自宅での対処で改善することも多いですが、重度の場合は医療機関での治療が必要になります。動悸や手の震え、強い不安感などが生じた際に、どのように対処すればよいのかを事前に知っておくことは大切です。ここでは、症状の程度に応じた適切な初期対応の方法について解説していきます。 監修医師：小坂 真琴（医