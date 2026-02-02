2日10時現在の日経平均株価は前週末比808.42円（1.52％）高の5万4131.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1345、値下がりは213、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を145.74円押し上げている。次いでファストリ が113.91円、フジクラ が45.12円、ＴＤＫ が44.12円、ＫＤＤＩ が22.66円と続く。 マイナス寄与度は39.98円の押し下げ