西武の後藤高志オーナーが2日、春季キャンプが行われている南郷スタジアムを訪れ訪れ、西口監督や選手、スタッフらに訓示した。後藤オーナーは今季のスローガン“打破”について「守り勝つ野球の中で最後は打ち勝つ。すごく良いスローガンだと思う。1年間しっかりと胸に刻んで戦い抜いてください」と激励した。一方で、後藤オーナーは、いわゆる「ゾンビタバコ」や「オンラインカジノ」などの社会問題についても触れ「残念なが