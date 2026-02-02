ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一（49）が2日、自身のXを更新。危険なごみの捨て方に注意喚起した。滝沢は「この方は完全に使用済みなので大丈夫なのですが、時折ボタン電池を捨てるまで家でひとつにまとめて保管している方がいますが要注意です！」と投稿。大量の使用済みボタン電池が袋にまとめられている写真をアップした。続けて「重なると電気が発生してショート、発火する恐れがあります」