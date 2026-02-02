ドラッグストアで発売が開始された緊急避妊薬「ノルレボ」＝2日午前、東京都新宿区全国の薬局やドラッグストアで2日、望まない妊娠を防ぐために性交後に服用する緊急避妊薬「ノルレボ」が処方箋不要の市販薬として販売が始まった。年齢制限はなく、未成年でも親の同意は不要。薬剤師の面前で服用する必要がある。緊急避妊薬はアフターピルとも呼ばれ、性交から72時間以内に服用する必要がある。海外では既に多くの国で市販され