3月11日に発売される櫻坂46の14thシングル『The growing up train』の新ビジュアルが2日、公開となった。今作は二期生・藤吉夏鈴が、シングル表題曲としては6thシングルの『Start over!』以来、約2年9ヶ月振りにセンターを務め、昨年加入した新メンバー四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3人が初めて選抜メンバー入りを果たし、計16人のフォーメーションとなった。【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような