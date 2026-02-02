Image: XREAL たったの1,500円アップで、攻殻機動隊の公式グッズつきなんだもの。先日からTOKYO NODE（虎ノ門）で始まった「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」では、XREAL Air 2 Ultraを使ったAR展示が行なわれていまして。これがとってもおもしろい。光学シースルー＆6DoFというARグラスのスキルを活かした、今までにはない電脳展示会になっていました。光学シースルー&6DoFのXREAL A