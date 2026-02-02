米男子ゴルフツアーの「ファーマーズインシュアランス・オープン」最終日（１日＝日本時間２日、カリフォルニア州ラホヤのトーリパインズＧＣ＝パー７２）、首位と８打差の３位から出た久常涼（２３＝ＳＢＳホールディングス）は６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算１６アンダーで同ツアー自己最高の２位に入った。優勝は通算２３アンダーでジャスティン・ローズ（英国）。最終組で回った久常は１８番でバーディーを奪っ