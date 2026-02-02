今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、部屋に閉じ込められてしまった猫ちゃんの様子。その後、投稿主さんがドアを開けて解放してあげたそうですが、なんとも思っていなかったわけはなく…。投稿はXにて、28.9万回以上表示。2.3万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：部屋に閉じ込められてしまっていた『猫』→ドアを開けてみると……まさかの光景】 部屋に閉じ込められてたらしく、開けたら… 今回、Xに投